Без Брекзита: в Англии уменьшат количество иностранной рабочей силы

FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.

Ранее британское правительство попросило FA, АПЛ и Футбольную лигу, представляющую низшие дивизионы, разработать совместное решение для соответствия требованиям по приему на работу иностранцев.

Переговоры с клубами ведутся. Те недовольны ужесточением лимита, но не могут выступить против, поскольку в противном случае FA может ужесточить требования к иностранцам из Евросоюза.

На данный момент к легионерам из ЕС применяются облегченные требования, игрокам из других стран требуется разрешение на работу, которое можно получить в двух случаях: если игрок проводит более 65% матчей за свою сборную за календарный год или клуб сможет обосновать необходимость конкретного футболиста.