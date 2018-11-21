Прогноз ОЭСР: Латвию ждет самый быстрый среди стран Балтии рост экономики

По прогнозам ОЭСР, в 2018 году внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии вырастет на 4,7%, в 2019 году - на 3,9%. То есть по сравнению с майским прогноз роста ВВП на этот год повышен на 0,6 процентного пункта, на следующий год - на 0,3 процентного пункта.

Согласованный индекс потребительских цен в Латвии, по прогнозам ОЭСР, в 2018 году вырастет на 2,6%, в 2019 году - на 3%, безработица составит соответственно 7,5% и 7,2%.

Рост латвийской экономики обусловлен потребительскими расходами жителей, которые увеличиваются из-за благоприятных условий на рынке труда, указывает ОЭСР. После ранее пережитого падения инвестиции в 2017-2018 гг. резко увеличились благодаря использованию инвесторами средств из структурных фондов ЕС.

Для Эстонии ОЭСР прогнозирует прирост ВВП в 2018 году на 3,3%, в 2019 году - на 3,5%, инфляцию - в размере соответственно 3,1% и 2,9%, безработицу - 5,8% и в этом, и в следующем году.

По прогнозам ОЭСР, ВВП Литвы в этом году вырастет на 3,4%, в следующем - на 2,9%, инфляция составит соответственно 2,6% и 2,5%, безработица - 6,2% и 5,9%.

Мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7%, в 2019 году - на 3,5%, прогнозирует ОЭСР.