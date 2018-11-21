К тому моменту пенсионерке пришлось ампутировать и вторую ногу, на которой началась гангрена.

«Такого, чтобы операция была сделана не на той ноге, мы не ожидали. Больная нога визуально сильно отличалась от здоровой левой. Как можно было перепутать черную ногу со светлой ногой, в голове у нас не укладывается», - сказала журналистам внучка Наталья Дронова. Она предположила, что к ошибке привело то, что «где-то в приемном отделении написали не то слово».

«Обе ноги имели необратимые поражения»

По версии представителей больницы, ситуация развивалась так: женщина поступила в больницу с поражением обеих ног. Ее осмотрел хирург и заключил, что поражения имеют необратимый характер.

«Ввиду сложности ситуации были привлечены другие члены дежурной бригады, проведен консилиум. Пациентка акцентировала внимание на сильные боли в левой ноге», - сказал главный врач больницы Сергей Шамсутдинов. Дальше, по его словам, врачи решили срочно ампутировать именно левую ногу - из-за острого нарушения кровообращения.

«Обывателю могло показаться, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно - это опасное состояние, угрожающее жизни», - добавил он.

Шамсутдинов даже обвинил сына женщины в вымогательстве денег - 5 млн рублей - и краже медкарты. За врачей воронежской больницы уже вступился президент Национальной медицинской палаты, известный хирург Леонид Рошаль: «Кроме гангрены в области правой стопы, у больной было поражение левой голени, угрожающее жизни пациентки. Ей уже до этого была произведена операция на левой голени. При поступлении она жаловалась на боли именно в ней, и было получено информированное согласие на операцию слева, что и было сделано врачами».

Старший сын

После поднявшейся шумихи в прессе выступил и второй сын Марии Дроновой - Игорь. Он сказал, что предпочитал молчать, но потом увидел в СМИ фотографию своей матери уже без ног, что посчитал «переходом всех моральных и этических норм».

«Я не врач. Я не могу сказать, правильно сделал врач или неправильно. Это сделал врач, он принял решение и взял на себя ответственность. Правильно он это сделал или неправильно, решит следствие. Я не даю оценку. Мне очень не нравится шоу, которое устроили из болезни моей матери», - заявил журналистам Игорь Дронов.

На прямой вопрос журналиста, вымогал ли его брат 5 миллионов, как заявляет главврач больницы, Игорь Дронов ответил: «Я сейчас не помню, это было уже после операции, когда все были, скажем так, неадекватны».

На видеозаписи общения Игоря Дронова с прессой видно, как вскоре в то же помещение заходит его брат Андрей, который и написал заявление в правоохранительные органы. «Вы поймите, это не пиар. Это чтобы все знали, что с каждым может произойти», - говорит он.

Визит в больницу

О самой Марии Дроновой известно немного. СМИ писали, что она прошла через концлагеря и была заслуженным учителем. На немногочисленных видео из больницы она говорит: «Я себя чувствую как полунормальный человек. В смысле физически».

Заведующий хирургическим отделением больницы Владимир Хренов так описывал состояние пациентки после ампутации: «Сразу после ее операции наблюдалось улучшение, она начала принимать пищу. Но вот после визита в субботу, 10 ноября, в больницу младшего сына с семьей и со съемочной группой состояние пациентки ухудшилось. Она впала в депрессию, часто плачет, отказывается есть, что-то бормочет. В итоге сейчас ее состояние оцениваем как тяжелое, к сожалению, с отрицательной динамикой. И дальнейшие прогнозы в связи с перенесенным стрессом мы дать не можем».