В Воронеже умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, оказавшаяся в начале ноября в центре скандала: ее сын утверждал, что врачи ампутировали ей здоровую ногу вместо больной. Действия хирургов защищал знаменитый врач Леонид Рошаль. Русская служба Би-би-си рассказывает, что произошло с Дроновой и почему ее случай лег в основу уголовного дела.
«Подтверждаем, что эта женщина умерла в ночь на среду в больнице №3 города Воронежа», - сказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. Точную причину смерти чиновники не назвали.
Ампутация и дело
Младший сын Марии Дроновой Андрей сам обратился с заявлением в правоохранительные органы после того, как его матери ампутировали ногу. Он утверждал, что 4 ноября пенсионерку экстренно доставили в Воронежскую городскую клиническую больницу №3, где и провели операцию по ампутации. После операции, сказано в заявлении, обнаружилось, что медики якобы ампутировали женщине не ту ногу, хотя «показаний к этому не имелось».
Воронежские следственные органы «незамедлительно», как говорится в сообщении СК, изъяли все медицинские документы, затребовали объяснения у врачей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
«В ходе проверочных мероприятий установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами-хирургами пациентке причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в ампутации нижней левой конечности» - заявили вскоре в Следственном комитете. Дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье - год лишения свободы.