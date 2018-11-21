Новая ИД-карта появится через пару недель: готова ли Эстония?

Руководитель области eID департамента Маргус Арм сказал Postimees, самый большой вызов связан с тем, поддержат ли новую карту все услуги и инфосистемы – например, решения для карт клиента. Это действительно крупнейший вызов.

Для обеспечения бесперебойного дигитального использования новых ИД-карт поставщики э-услуг и собственники инфосистем уже в течение полугода занимаются развитием своих систем и внесением необходимых изменений.

«Отзывы показывают, что критические услуги, вроде банкинга, медицины, внутренней безопасности, судебной системы – готовы, то есть инфосистемы во всех указанных областях должны поддерживать новую карту», - сказал Маргус Арм.

Департамент государственной инфосистемы, начиная с июля, распространил среди поставщиков услуг и собственников ИТ-систем, почти 250 тестовых карт, а активное тестирование еще продолжается.

Новые ИД-карты начнут выдавать начиная с декабря на основании поданных ходатайств.

Учитывая средний процесс выдачи, первые карты, по оценке Арма, поступят в пользование в течение двух-трех недель, то есть в середине декабря, или во второй половине месяца. В среднем в день в Эстонии выдают около 1000 карт.

Таким образом, в течение первых пару месяцев карты не будут выдаваться массово, что в свою очередь дает поставщикам услуг, у которых еще есть заминки, дополнительное время для налаживания работы своих систем.

Новые ИД-карты производит для Эстонии французское предприятие Idemia.