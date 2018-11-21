Мужчина ворвался на стройплощадку и размахивал ножом

Вчера, 20 ноября, после полудня в полицию поступил вызов в Выру на строительный объект на улице Тарту, куда неожиданно пришел 59-летний незнакомый мужчина и стал размахивать ножом перед работающими на объекте, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Полицейские задержали размахивающего ножом и доставили его в отделение полиции. Никто не пострадал.
Начато уголовное производство.
Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что подозреваемый живет в многоквартирном доме, где проводятся строительные работы. Он не был в состоянии алкогольного опьянения.
«Как потерпевшие, так и подозреваемый были допрошены, но поскольку речь идет о недоразумении, необходимо в ходе производства проверить утверждения двух сторон», - говорит Синкевичус.