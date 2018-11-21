Мужчина ворвался на стройплощадку и размахивал ножом

Полицейские задержали размахивающего ножом и доставили его в отделение полиции. Никто не пострадал.

Начато уголовное производство.

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что подозреваемый живет в многоквартирном доме, где проводятся строительные работы. Он не был в состоянии алкогольного опьянения.