Ср, 21.11.2018
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Мужчина ворвался на стройплощадку и размахивал ножом

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TH /

Вчера, 20 ноября, после полудня в полицию поступил вызов в Выру на строительный объект на улице Тарту, куда неожиданно пришел 59-летний незнакомый мужчина и стал размахивать ножом перед работающими на объекте, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Полицейские задержали размахивающего ножом и доставили его в отделение полиции. Никто не пострадал.

Начато уголовное производство.

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что подозреваемый живет в многоквартирном доме, где проводятся строительные работы. Он не был в состоянии алкогольного опьянения.

«Как потерпевшие, так и подозреваемый были допрошены, но поскольку речь идет о недоразумении, необходимо в ходе производства проверить утверждения двух сторон», - говорит Синкевичус.

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