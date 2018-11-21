Поляк оставит россиянина без работы: Кубица возвращеается в "Формулу-1"
21 ноября 2018, 14:33
Поляк Роберт Кубица в следующем сезоне станет боевым пилотом «Уильямса», утверждает Motorsport.
Как отмечает авторитетный журналист Роберто Кинкеро, гонщик и команда достигли принципиального соглашения, а объявление о контракте состоится на этой неделе, в дни проведения Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2018.
Наиболее вероятным выглядит вариант, при котором объявление последует в четверг, и это будет символичным завершением целого периода в жизни Кубицы – именно в Абу-Даби в ноябре 2010 года он провел последнюю на данный момент гонку в «Формуле-1».
Объявление о контракте с Кубицей оставит российского гонщика Сергея Сироткина без места в «Формуле-1».