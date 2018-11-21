Поляк оставит россиянина без работы: Кубица возвращеается в "Формулу-1"

Как отмечает авторитетный журналист Роберто Кинкеро, гонщик и команда достигли принципиального соглашения, а объявление о контракте состоится на этой неделе, в дни проведения Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2018.

Наиболее вероятным выглядит вариант, при котором объявление последует в четверг, и это будет символичным завершением целого периода в жизни Кубицы – именно в Абу-Даби в ноябре 2010 года он провел последнюю на данный момент гонку в «Формуле-1».