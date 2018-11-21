Картина дня: выборы главы Интерпола, новая тюрьма и возможное назначение Катри Райк на пост министра

При пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Поздно вечером в среду в Синди в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек. Читайте далее...

Галерея: какая жизнь ждет заключенных в новой тюрьме под Таллинном

В среду, 21 ноября, Министерство юстиции откроет под Таллинном новое здание тюрьмы, первых задержанных в тюрьму доставят в декабре. Читайте далее...

Россиянин проиграл выборы президента Интерпола

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи. Об этом среду, 21 ноября, сообщается на официальной странице организации в Twitter. Читайте далее...

Таллиннская горуправа одобрит планировку под строительство магазина Lidl в Ласнамяэ

На заседании столичной горуправы в среду планируется одобрить детальную планировку, заказанную эстонским филиалом немецкой сети супермаркетов Lidl. Читайте далее...

В Тартуской тюрьме арестованный напал на надзирателя

В конце прошлой недели в Тартуской тюрьме арестованный напал на тюремного служащего. Читайте далее...

Ируская электростанция может остаться без субсидий: цены на отопление возрастут

Новая евродиректива о возобновляемых источниках энергии может осложнить жизнь принадлежащей Eesti Energia Ируской электростанции: если сжигание отходов продолжится в прежних объемах, электростанция может лишиться субсидии, что приведет к возможному росту цен на отопление. Читайте далее...

Новая тенденция направленного на молодежь наркорынка: совместные конфетные вечеринки и дилеры, торгующие за криптовалюту

Житель Тарту Март (имя изменено, настоящее редакции известно) – работающий 25-летний молодой человек с неоконченным высшим образованием. Раньше он в течение двух лет активно употреблял экстази, кокаин и коноплю. Он утверждает, что в городе студентов очень просто достать любые наркотики. Читайте далее...

Осиновский представит в качестве кандидата на пост министра внутренних дел Катри Райк

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский предложит в качестве кандидата на пост министра внутренних дел Катри Райк. Правление партии соберется для возможного утверждения кандидата в четверг. Читайте далее...

Опрос: снижение алкогольного акциза поддерживают почти 80 процентов жителей Эстонии

Четверо из пяти жителей Эстонии согласны с тем, что ставки акциза на алкогольную продукцию в стране необходимо снизить, об этом свидетельствуют данные опубликованного 21 ноября опроса, проведенного Turu-uuringute AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut. Читайте далее...

Банковский аналитик: для достойной старости нужно каждый месяц откладывать как минимум 200 евро

Зарабатывающий сегодня 1000 евро чистыми человек к выплатам по пенсионной ступени должен каждый месяц откладывать пару сотен евро, чтобы приятно и весело провести годы на пенсии, пишет в Postimees младший аналитик банка LHV Герт Синилоо. Читайте далее...

Кража собачьей колбасы и варенья может изменить работу всей правоохранительной системы

Самые сильные юристы Европы помогают в работе над делом о краже собачей колбасы и варенья в Эстонии. В результате может появиться один из самых крупных прецедентов за последние годы для всего процесса расследования уголовных дел в Эстонии. И в итоге это сильно осложнит работу прокуроров. Читайте далее...

Новая ИД-карта появится через пару недель: готова ли Эстония?