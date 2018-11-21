Росгвардия закупила лазерное оружие, способное ослепить и оглушить целый митинг.

Федеральная служба войск национальной гвардии закупила на 65,2 миллиона рублей два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ), способной разогнать целый митинг. Ведомство получит их уже до конца ноября, передает NEWSru.
Система состоит из лазерных излучателей, оглушающих и ослепляющих нарушителей, сообщается на сайте госзакупок, на документ обратили внимание «Открытые медиа».
Излучатели установлены на обычные «Газели», выкрашенные по особому требованию заказчика в мышино-серый цвет.
Предполагается, что излучатели будут воздействовать на нарушителей в виде «акустического давления» - оно будет ощущаться на расстоянии 10 метров в 135 децибел. 130 децибел является для человека болевым порогом, при воздействии 135 дБ возможна контузия. Шум в 135-145 децибел - это возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Кроме того, СКНВ будет создавать мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.
Если говорить о мировом опыте, издание отмечает, что Росгвардия, вероятно, станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Подобные системы только разрабатываются, в частности, для британской полиции и армии США.
Контракт на поставку спецтехники заключен Росгвардией с ООО «АСБ Плюс», принадлежащей Михаилу Анцелевичу - доктору технических наук и автору монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма».
Согласно сайту FindFatent.ru, Анцелевич владеет патентом на способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя. «Изобретение относится к оружию нелетального действия (ОНД) и может быть использовано в правоохранительных органах, федеральной службе безопасности, Министерстве обороны и частных охранных предприятиях, для защиты прав и свобод человека, выведения из дееспособного состояния нарушителя или противника, не причиняя вреда здоровью», - говорится в описании изобретения.
Лазерное оружие войска Росгвардии пока не тестировали на демонстрантах, но акустическое имеется в ее арсенале уже в течение двух лет. С 2016 по 2018 годы ведомство приобрело у компании Анцелевича 128 комплектов щитов системы «Шепот» на 220,4 миллиона рублей. Эти щиты призваны дистанционно останавливать нарушителей правопорядка.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» к концу 2018 поставит Росгвардии до 10 комплексов «Стена», которые предназначены для защиты от агрессивно настроенных россиян. Длина этой стены - около восьми метров, высота - более трех метров. Щит предназначен не только для защиты бойцов Росгвардии от толпы в зонах массовых беспорядков: в нем есть бойницы для расстрела толпы. Огневое воздействие на толпу осуществляется при помощи штатного вооружения бойцов.