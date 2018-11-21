Росгвардия закупила лазерное оружие, способное ослепить и оглушить целый митинг.

Система состоит из лазерных излучателей, оглушающих и ослепляющих нарушителей, сообщается на сайте госзакупок, на документ обратили внимание «Открытые медиа».

Излучатели установлены на обычные «Газели», выкрашенные по особому требованию заказчика в мышино-серый цвет.

Предполагается, что излучатели будут воздействовать на нарушителей в виде «акустического давления» - оно будет ощущаться на расстоянии 10 метров в 135 децибел. 130 децибел является для человека болевым порогом, при воздействии 135 дБ возможна контузия. Шум в 135-145 децибел - это возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Кроме того, СКНВ будет создавать мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

Если говорить о мировом опыте, издание отмечает, что Росгвардия, вероятно, станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Подобные системы только разрабатываются, в частности, для британской полиции и армии США.

Контракт на поставку спецтехники заключен Росгвардией с ООО «АСБ Плюс», принадлежащей Михаилу Анцелевичу - доктору технических наук и автору монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма».

Согласно сайту FindFatent.ru, Анцелевич владеет патентом на способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя. «Изобретение относится к оружию нелетального действия (ОНД) и может быть использовано в правоохранительных органах, федеральной службе безопасности, Министерстве обороны и частных охранных предприятиях, для защиты прав и свобод человека, выведения из дееспособного состояния нарушителя или противника, не причиняя вреда здоровью», - говорится в описании изобретения.

Лазерное оружие войска Росгвардии пока не тестировали на демонстрантах, но акустическое имеется в ее арсенале уже в течение двух лет. С 2016 по 2018 годы ведомство приобрело у компании Анцелевича 128 комплектов щитов системы «Шепот» на 220,4 миллиона рублей. Эти щиты призваны дистанционно останавливать нарушителей правопорядка.