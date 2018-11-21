Ср, 21.11.2018
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  • Бывшему директору школы, обвиняемому в избиении учеников, грозит условный срок

Бывшему директору школы, обвиняемому в избиении учеников, грозит условный срок

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Але Спренк

ФОТО: Tomi Saluveer

Прокурор ходатайствует об условном тюремном заключении для бывшего директора школы Краби Але Спренк, которую обвиняют в ненадлежащем обращении с учениками, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Во вторник в Выруском доме суда продолжились судебные прения по уголовному делу в отношении Але Спренк. Прокурор требовал признать бывшего директора виновной в ненадлежащем обращении с учениками и приговорить ее к восьми месяцам условного заключения с испытательным сроком в один год.

В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайствовал об отстранении обвиняемой от работы педагогом сроком на один год.

Защита Спренк просит оправдать свою подзащитную.

Согласно обвинению, Спренк будучи директором школы неоднократно таскала учеников за волосы и уши, наносила ученикам удары рукой по шее или спине. Согласно обвинению, всего было 11 потерпевших. Все инциденты произошло за период с 2015 по 2017 года.

Тартуский уездный суд вынесет свое решение в январе.

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