ЧЕ по керлингу: женская сборная разобралась в драматичном матче с Польшей

Эстония победила в напряженном поединке полячек со счетом 7:6, оформив победу в дополнительном раунде. "Игра была тяжелой, но сохраняли спокойствие и ждали своего шанса, чтобы набрать очки. В дополнительном раунде сделали все возможное для поеды, которую, по итогу и получили" - рассказала Postimees капитан Марие Турманн.

После этой победы Эстония поднялась на чистое четвертое место. "Нам надо выигрывать все оставшиеся игры. Расслабляться нельзя," - прокомментировала ситуацию в таблице Турманн.