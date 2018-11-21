ЧЕ по керлингу: женская сборная разобралась в драматичном матче с Польшей

В ледовом холле "Тондираба" продолжается ЧМ по керлингу. Сборная Эстонии проводила важный матч группового раунда с командой Польши. От результата матча зависели шансы наших девушек попасть в плей-офф дивизиона В.
Эстония победила в напряженном поединке полячек со счетом 7:6, оформив победу в дополнительном раунде. "Игра была тяжелой, но сохраняли спокойствие и ждали своего шанса, чтобы набрать очки. В дополнительном раунде сделали все возможное для поеды, которую, по итогу и получили" - рассказала Postimees капитан Марие Турманн.
После этой победы Эстония поднялась на чистое четвертое место. "Нам надо выигрывать все оставшиеся игры. Расслабляться нельзя," - прокомментировала ситуацию в таблице Турманн.
Две оставшиеся встречи в дивизионе В сборная Эстонии (четыре победы, три поражения) проведет с занимающей пятое место Испанией (три победы, четыре поражения) и аутсайдером, Словакией (1/6). В таблице лидируют обеспечившие себе место в плей-офф команды Норвегии и Турции (6/1), а также сборная Великобритании (5/2).