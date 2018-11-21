Розыгрыш телефонов привел к цели: в Эстонии появилась новая партия

По данным коммерческого регистра, сегодня была создана новая партия с названием Rahva Tahe. О создателях партии не известно много, но у них есть домашняя страница, которая была зарегистрирована 9 сентября этого года.

Партия обещает сосредоточиться на народных инициативах, сократить вырубку лесов Эстонии, построить за пять лет четырехполосное шоссе Таллинн-Тарту. Также обещают, что они не поднимут налоговую нагрузку для жителей и предпринимателей Эстонии. Член-основатель партии Мадис Сютт сказал, что их мировоззрение является дружественно-консервативным.

Основатель новой партии Мадис Сютт. ФОТО: facebook.com

Партию зарегистрировали жители Тарту Мадис и Эха Сютт, которые занимаются развитием интернет-телевидения Entusiast TV.

«Нас около 550 человек. И да, они все знают, что являются членами партии», - сказал Сютт, отмечая, что все так быстро происходит, что пока будущие планы не известны.

Сютт не уверен, будут ли они участвовать в проходящих 3 марта парламентских выборах или нет. «Посмотрим», - ответил он.

Как удалось заполучить 500 членов партии? По словам Сютта, в последние месяцы проводилась сильная рекламная кампания. Одной из таких стал розыгрыш телефонов среди всех зарегистрировавшихся.

В сентябре в соцсетях распространялась реклама, где девушка призывала людей присоединиться к партии. Сютт подтвердил, что это часть их кампании. «Эй-эй, друзья! Присоединяйтесь к новой партии. Среди всех зарегистрировавшихся будет разыгран Samsung Galaxy!»