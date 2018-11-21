В управу поступило более сотни подписей в поддержку увольняемого руководителя Департамента социальной помощи Нарвы

Поддержку увольняемому руководителю департамента таким образом высказали Союз слепых восточной Эстонии, Эстонское общество SOS Lasteküla, Открытый молодежный центр RLK, Эстонская ассоциация социальной работы, Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, общество инвалидов “Спортуна”, клуб инва-спорта “ОРДО”. Письмо в поддержку начальницы подписали также 42 сотрудника департамента. Всего под письмами, указанными в городском регистре документов, подписались 108 человек.

Конкурс на должность директора департамента был объявлен после того, как канцлер права Юлле Мадизе подала в Госсуд, требуя отменить постановления Нарвского горсобрания об оказании социальной помощи, поскольку они не соответствуют Конституции.

Председатель горсобрания Ирина Янович обвинила Татьяну Пацановскую в некомпетентности. По мнению председателя, руководитель департамента виновата в том, что порядок, регулирующий оказание социальной помощи в соответствии с требованиями канцлера права, не был принят вовремя. Татьяна Пацановская считает, что необходимый порядок не был принят из-за позиции социальной комиссии горсобрания, которая противоречит позиции канцлера права.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте после объявления конкурса заявлял в прессе, что конкурс не связан напрямую с этим скандалом, а является обычной бюрократической рутиной.