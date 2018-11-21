Фото: полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку

Тартуский молодежный полицейский Вероника Сирель говорит, что в конце октября покинувшая молодежный дом без ведома персонала Эвелин ежедневно использует соцсети и активно общается с друзьями, но избегает контактов с полицией и работниками молодежного дома. «Побеседовав со знакомыми Эвелин, мы убедились, что ее здоровью и жизни ничто не угрожает, но поскольку безопасное место для подростка — это его дом, мы просим помощи в установлении местонахождения пропавшей», - говорит Сирель.

По данным полиции, Эвелин и раньше покидала дом, но через какое-то время все же возвращалась. Ранее на такой долгий срок она не пропадала.

«Полиция несколько раз беседовала с жильцами и персоналом молодежного дома, собрала информацию о возможном местонахождении девушки, но ее точное местонахождение до сих пор установить не удалось. По собранной на данный момент информации, есть основание полагать, что Эвелин может быть как в Таллинне, так и в Ляэне-Вирумаа», - рассказывает Сирель.

Рост Эвелин 165 см, у нее темные длинные волосы. Она была в куртке и джинсах, но, к сожалению, более точной информации о ее одежде нет.