Будьте осторожны! Мошенники от имени Maxima обманывают людей

Maxima Eesti сообщает, что это не является кампанией их торговой сети и, безусловно, не следует реагировать на это оповещение и передавать свои личные данные через мошенническую анкету викторины.

Схема такая: на странице в Facebook под названием Supermarket Deals размещена викторина с логотипом Maxima. В рамках этой викторины призывают заполнить опросник, чтобы выиграть подарочную карту Maxima на 100 евро.