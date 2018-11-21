Будьте осторожны! Мошенники от имени Maxima обманывают людей
21 ноября 2018, 15:42
В Facebook распространяется мошенническая викторина, в которой утверждается, что Maxima Eesti разыграет среди участников подарочные карты на 100 евро.
Maxima Eesti сообщает, что это не является кампанией их торговой сети и, безусловно, не следует реагировать на это оповещение и передавать свои личные данные через мошенническую анкету викторины.
Схема такая: на странице в Facebook под названием Supermarket Deals размещена викторина с логотипом Maxima. В рамках этой викторины призывают заполнить опросник, чтобы выиграть подарочную карту Maxima на 100 евро.
Maxima просит не участвовать в распространяемой в соцсетях мошеннической схеме и не вводить свои личные данные.