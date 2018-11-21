Лидер профсоюза: пока есть работа, люди работают, скрывая свои болезни от врача

“Последние нормы температуры в рабочем помещении отменены несколько лет назад. У людей, которые сидят в министерствах, видимо, хорошая вентиляция, - прокомментировала ситуацию Юлия Леонтьева. - Когда котлы чистят, у людей подошвы на обуви просто горят. Даже если дадут им защитный костюм, сколько времени они там смогут выдержать? Поэтому, когда пишутся различные постановления, очень хотелось бы, чтобы врачи напрямую общались с работниками. Нет контактов также между людьми, которые работают на практике, и министерствами”.

“Мы в своей работе исследуем очень много анализов рисков с предприятий, - рассказала Вийве Пилле. - Очень часто ситуация описывается лучшей, чем она есть на самом деле. Это проблема. Но также есть проблема, что человек, попадая на прием к врачу, не говорит о своих заболеваниях. Когда вы попадаете к врачу, надо жаловаться по полной. То, что было между пациентом и врачом, остается между ними. До работодателя этот разговор не дойдет. Работодатель получит только предписание улучшить рабочую среду. И лучше, если обращаются несколько человек”.

Однако, по словам врача, в ее практике бывают и случаи, когда в ходе обследования выясняется, что пациенту нельзя больше работать.

“Но человек не был готов потерять работу, он просто хотел проверить, связано ли заболевание с работой. У нас был даже конфликт, когда человек не хотел, чтобы ему поставили диагноз профзаболевания, хотел продолжать работать, но мы не могли это позволить,” - рассказала Вийве Пилле.

“Врач по гигиене труда дает предписания работодателю не для того, чтобы человека уволили, а чтобы ему дали другую работу или условия труда изменили. Он также может обратиться в Кассу по безработице, чтобы пройти какие-то курсы, немного пересмотреть свою рабочую специальность, жизнь. Но человек ни в коем случае не должен при этом сам уходить с работы,” - поясняет врач.

Засыпало горячей золой

Перевод работника с профзаболеванием на другое рабочее место тоже может быть связан с целым рядом проблем. О своей эпопее с поиском безопасного рабочего места рассказал участник конференции, который тяжело пострадал во время аварии на электростанции Аувере в 2015 году, когда нескольких работников засыпало горячей золой.

После лечения энергетик вернулся к работе. Но повреждения легких от горячей золы привели к тому, что он начинал задыхаться от пыли, резких запахов или нервной нагрузки. Работодатель предоставил ему подходящее рабочее место на свежем воздухе, но этот проект закончился и работника отправили на демонтаж котлов на Балтийской электростанции, где приходилось работать в пыли. Работник снова попросил другое рабочее место, и даже получил его - но и там запахи от Завода масел вызывали приступы удушья. Всё кончилось тем, что работника уволили.