Галерея: в Нарве побеждали страх под руководством педагога ГИТИСа

Участникам тренинга были предложены техники для улучшения навыков публичного выступления. Легкая подача серьезного материала сыграла большую роль, и пять часов пронеслись, как один миг. Каждый участник получил массу эмоций, ответы на свои вопросы и книгу с автографом в подарок.

«Такие тренинги нужны! Они дают возможность разобрать ту или иную тему. Есть человек, который тебя направляет и обучает, есть аудитория, которая в тот же момент поддерживает и критикует. Это некий экспресс-курс и отличный призыв к действию», - сказала директор проекта Miss Baltic Coast Андриана Чупова, ставшая участницей этого тренинга.

«Крайне редко бывает, когда, выходя с тренинга, ты понимаешь, что не только чему-то научился, но и получил нечто большее - заряд позитива и отличное настроение», - добавила специалист по персоналу Ольга Волкова.

На тренинге научили и наглядно показали, как готовиться к публичным выступлениям, как отвечать на сложные вопросы, от чего зависит ваш успех у публики и какие жесты использовать, чтобы усилить эффект речи.

«Желаю всем пройти тренинг Алексея, особенно тем, кто никогда не был на подобном мероприятии. Это замечательное начало для самопознания. Тренинг заставляет задуматься о наших страхах, о его причинах. А методы, которые представил Алексей, непременно помогут начать бороться со страхом публичных выступлений и результативно взаимодействовать с публикой», - отметила молодежный работник центра ESN Вера Егорова.

Автором тренинга является педагог ГИТИСа, тренер с международным опытом, актер («Туман», «Туман-2», «Отель Элеон», «Статус: свободен»), ведущий массовых мероприятий по всему миру численностью до 10 000 человек - Алексей Марков.

По словам Алексея Маркова, способность к обучению и, в первую очередь, желание учиться чему-то новому в любом возрасте и в любом статусе - это очень важно для достижения успеха и для того, чтобы чувствовать себя комфортно.