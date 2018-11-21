Мартин Хельме тоже боится прихода радикалов к власти

«Если вы спросите у меня, боюсь ли я прихода радикалов к власти, то ответ, конечно, да. У меня волосы на голове встают, когда я смотрю, что делают соцдемы в Эстонии. И они уже у власти. Таким образом, страх мой оправдан», - прокомментировал Хельме результаты исследования.

По его словам, в Эстонии применяется много радикальной политики, как, например, переформирование понятия семьи, или замена населения страны: «Это вызывает не только страх, но и ненависть. Многие боятся этого».

Под критикой, будто EKRE - партия радикальная и популистская, по словам лидера фракции, нет никаких оснований, а такое утверждение – вкусовщина: «Это исследование и проводилось для того, чтобы сказать, кто плохой и инакомыслящий. Результат этого опроса, по сути, точно такой же, как и любого другого опроса популярности в пользу какой-то партии, где третий или четвертый вопрос - "Какую партию вы, безусловно, не поддерживаете?" или "Против прихода кого к власти вы выступаете?" Это мировоззренческое противостояние точно так же вытекает и отсюда – от какой партии вы находитесь дальше всего по своему мировоззрению, или кого из ближайших конкурентов не жалуете вообще».