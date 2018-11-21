Предложение для госреформы в Эстонии: заменим 30 000 госчиновников на роботов

Начать предлагают с госработников, передает Postimees. В правительственном секторе Эстонии на данный момент работает почти 117 000 человек, это число за последние десять лет особо не снизилось и составляет около 18 процентов от числа всех занятых людей.

Расходы на зарплаты правительства составляют почти 2,4 млрд евро, что составляет пятую часть от всех затрат государства. Из-за этих показателей содержание Эстонского государства выходит заметно дороже среднего показателя по Европейскому Союзу, говорится в документ-концепции ITL до 2030 года.

«Здесь задаемся вопросом: что было бы, если заменить 30 000 рабочих мест в публичном секторе с помощью э-услуг и искусственного интеллекта? Это была бы треть от числа сегодняшних работников и распределялась бы на десять лет с ежегодным уменьшением на 4,5 процентов. При конвертировании в деньги это будет составлять около 90 миллионов евро дополнительных ресурсов в государственный бюджет каждый год», - говорится в документе.

Что касается ИТ-сектора, сейчас не хватает почти 7000 работников и, по оценке ITL, без иностранной силы эту проблему не преодолеть.

«Для уменьшения нехватки рабочей силы из-за образования, переобучения и иммиграции можем повернуть политику в сторону поддержки иммиграции и возможностей для трансграничной удаленной работы», - считает ITL.

В целях поощрения иммиграции союз предлагает в качестве одного конкретного решения — освободить иностранных работников от пенсионного налога.