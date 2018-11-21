Яак Йыэрюйт о миграционном пакте: Эстония допустила две крупные ошибки

Во-первых, по оценке Йыэрюйта, нарушен один их основных постулатов, который очень хорошо работал в Эстонии более четверти века: «Нельзя смешивать внешнюю политику с внутренней, и наоборот. Это первый раз, когда так поступили силой. Внутриполитическое измерение, то есть выборные интересы внезапно вступили в игру во внешнеполитических делах и очень плохо повлияли на них». Он добавил, что случилось то, о чем предупреждали – внешнеполитическое измерение загнало весь внутриполитический порядок в хаос, то есть вызвало правительственный кризис.

Другое дело, о котором очень мало говорят, это, по словам бывшего дипломата, краеугольный камень внешнеполитического поведения и дипломатии, о котором договорились в начале 1990-х годов: «Я очень сильно удивлен и разочарован, что на высоком государственном уровне забыли, в чем заключается этот краеугольный камень. Это очень простое и короткое предложение: больше никогда не быть в одиночку! И теперь вдруг мы видим этот пронизанный враньем политический хаос, в результате которого наше до того большое доверие к Эстонии в глазах, следящих за нами послов, вдруг начинает разваливаться». По словам Йыэрюйта, ни одна раса не изменит будущего эстонцев, но нужно помнить, что гарантией наше безопасности является доверие.

Говоря о миграционном пакте ООН, по оценке бывшего дипломата, забыли и то, что этот пакт, который впервые в истории пытаются заключить, может быть нам полезен, поскольку он касается и передвижения эстонцев по миру: «Неразбериха возникает потому, что люди не делают разницы между военными беженцами, нелегалами и совершенно обычной миграцией, которая связана с учебой, семейной жизнью и работой. Забыто о том, что и наши люди постоянно уезжают в Финляндию, Швецию, Ирландию и Англию».