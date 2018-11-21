Ср, 21.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

Кризис наступает: эстонский бизнесмен за пару недель потерял 500 000 евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Райво Хейн.

ФОТО: Silvia Paluoja

С каждым днем мы все ближе к кризису и только на Таллиннской бирже за пару недель можно потерять полмиллиона евро, делятся своими наблюдениями с Äripäev эстонские инвесторы.

«На Таллиннской бирже мой портфель подешевел за последние несколько недель на полмиллиона евро», - прокомментировал инвестор Райво Хейни влияние на собственные доходы падения как на Таллиннской бирже, так и на мировом рынке. Пострадал портфель и инвестора Йонатана Уусвяли. «С каждым днем мы все ближе к кризису», - сказал он.

Подробнее читайте на Äripäev.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ