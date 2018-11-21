Кризис наступает: эстонский бизнесмен за пару недель потерял 500 000 евро

«На Таллиннской бирже мой портфель подешевел за последние несколько недель на полмиллиона евро», - прокомментировал инвестор Райво Хейни влияние на собственные доходы падения как на Таллиннской бирже, так и на мировом рынке. Пострадал портфель и инвестора Йонатана Уусвяли. «С каждым днем мы все ближе к кризису», - сказал он.