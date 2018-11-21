Прямая трансляция: в Рийгикогу проходит второе чтение госбюджета на фоне правительственного кризиса

Второе чтение началось в 14 часов на пленарном заседании, это 17-й из 30 пунктов повестки дня, сообщила в среду BNS пресс-служба.

"Правящая коалиция сохраняет единство и единодушие,",- сказала председатель фракции центристов Керсти Сарапуу, указав, что госбюджет пойдет на второе чтение несмотря на возникшие между партиями разногласия в связи с вопросом о присоединении к рамочному миграционному соглашению ООН, названные в СМИ также и правительственным кризисом.

Финансовой комиссии в проект бюджета будущего года поступило 60 предложений о поправках в законопроект, ни одно из которых не было поддержано комиссией. При желании депутаты могут требовать голосования по каждой поправке, что даст возможность оппозиции, если она этого захочет, затянуть работу над законопроектом.

Фракция Свободной партии внесла 26 предложений, фракция EKRE - 16, фракция Партии реформ - 10 предложений, свои предложения внесли и еще четыре депутата. В ходе производства фракция Свободной партии отозвала три предложения о поправках, сообщила на прошлой неделе пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Михаила Стальнухина, представленные предложения не были поддержаны, поскольку источники их покрытия нарушили бы пропорциональность и цели бюджета.

"Правительство и депутаты от коалиции принципиально не поддержали перераспределение средств за счет строительства съемного жилья, бесплатного транспорта и инвестиций в Eesti Energia», – сказал Стальнухин, по словам которого финансовая комиссия предложила 21 поправку, где учтены выработанные совместно с министерствами предложения по перераспределению средств.

Депутат от оппозиционной Партии реформ Айвар Сыэрд в среду сказал, что принять рассчитанный по методике Европейской Комиссии бюджет со структурным дефицитом, вместо этого, по его мнению, следовало бы использовать для создания бюджетных буферов благоприятные экономические условия.

"По заявленному 8 ноября Европейской Комиссией прогнозу бюджет Эстонии на следующий год будет структурно в дефиците на 0,7 процента",- отметил Сыэрд. По методике расчетов Министерства финансов Эстонии структурно бюджет будет сбалансированным, номинально — в профиците.

В то же время депутат от Партии реформ отметил, что по прогнозу Министерства финансов Эстонии резервы в следующем году сократятся, а вслед за неулучшенными бюджетными позициями г два-три года спустя у государственной кассы возникнет необходимость в заемах. "Наши предложения с поправками в госбюджет указывают на пути улучшения сбалансированности",- сказал Сыэрд.

Бюджет на следующий год предполагает рост экономики в 3%. Объем инвестиций и расходов в государственном бюджете на следующий год составит 11,31 миллиарда евро, объем доходов – 11,06 миллиарда. Номинально бюджет находится в профиците в 133 миллиона евро и в структурном балансе. Налоговая нагрузка не изменится.

Лидер центристской фракции Сарапуу напомнила, что бюджет 2019 года предусматривает повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, работникам культуры и представителям многих других отраслей. Увеличится также до 2,2 млрд евро доходная база местных самоуправлений. С нового года пособия на первого и второго ребенка вырастут до 60 евро, а на третьего до 520 евро в месяц.