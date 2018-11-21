В номере тартуской гостиницы из кармана куртки украли 4000 евро

Rus.Postimees.ee112В номере тартуской гостиницы из кармана куртки украли 4000 евроВ номере тартуской гостиницы из кармана куртки украли 4000 евроrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать21 ноября 2018, 18:29Кража.ФОТО: Toomas HuikКлиент тартуской гостиницы лишился крупной суммы наличных денег, украденных из кармана оставленной в номере куртки, сообщил портал Rus.Err.ee.Полиция сообщила, что деньги пропали 19 ноября, из номера гостиницы, расположенной на тартуской улице Раатузе.Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за кражу.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгостиницакражатарту