Ср, 21.11.2018
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  • В номере тартуской гостиницы из кармана куртки украли 4000 евро

В номере тартуской гостиницы из кармана куртки украли 4000 евро

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Кража.

ФОТО: Toomas Huik

Клиент тартуской гостиницы лишился крупной суммы наличных денег, украденных из кармана оставленной в номере куртки, сообщил портал Rus.Err.ee.

Полиция сообщила, что деньги пропали 19 ноября, из номера гостиницы, расположенной на тартуской улице Раатузе.

Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за кражу.

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