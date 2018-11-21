Фото: в память о погибшем на площади Вабадузе зажгли свечу и принесли цветы

В Таллинне на площади Вабадузе сегодня вечером появились цветы, свеча и фотография 33-летнего мужчины, который в конце октября прошлого года на том же месте размахивал ножом и был застрелен полицией, передает Postimees.
Напомним, что год назад эстонскую общественность шокировала произошедшая в одном из самых оживленных мест страны — на площади Вабадузе — стрельба, в результате которой полицейский застрелил из табельного оружия побежавшего в сторону стражей правопорядка человека с двумя ножами. Смерть наступила от полученных в результате попадания пули повреждений. Полиция тогда констатировала, что речь шла о необходимой обороне.
Прямо перед смертью он публиковал в соцсетях посты, которые заставляют сомневаться в его психическом здоровье. По последним его сообщениям можно сделать вывод, что он во всем видел заговоры. Прокуратура, комментируя нападение в тот же день, сказала, что причиной поведения застреленного полицией человека можно считать его нестабильное психологическое состояние.
В апреле он стал героем новостей из-за перформанса перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа: он разделся и стал фотографироваться голым. Это единственный случай до трагических событий на площади Вабадузе, когда он попадал в поле зрения полиции.