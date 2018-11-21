"Информация о повреждении моста в Терновском районе поступила сегодня в 16:20", — говорится в сообщении.

Как отмечается, жизнеобеспечение людей не нарушено, имеется объездной путь в 15 км через с. Новотроицкое. К месту происшествия направлены оперативные службы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по области, пролет моста обрушился, когда на нем находились два КАМАЗа.

"Два КАМАЗа осуществляли движение по мосту через реку Савала, на котором проводились ремонтные работы. Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту автомобили упали в реку", — говорится в сообщении ведомства.

Пострадали оба водителя грузовиков в возрасте 28 лет и 31 года и четверо рабочих, которые проводили ремонтные работы на мосту.

По данным медиков, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести, передает Newsru.

"Мост был спроектирован в 1970 году, в сентябре начали первый в его истории капитальный ремонт. Правая сторона была проездной, левую - ремонтировали. По плану в октябре 2019 года мост должен был быть сдан тамбовским подрядчиком", - сказал замначальника пожарной части N57 по охране Терновского района Дмитрий Ермаков. По его словам, по мосту до ремонта ездили машины грузоподъемностью до 20 тонн.