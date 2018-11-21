Бывший сотрудник Danske Bank раскритиковал финансовый надзор Эстонии

В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон - бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки - это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.