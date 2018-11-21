Бывший сотрудник Danske Bank раскритиковал финансовый надзор Эстонии
21 ноября 2018, 21:05
В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон - бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки - это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.
Особенно жестко Уилкинсон раскритиковал деятельность бюро по борьбе с отмыванием денег, отметив, что финансовая инспекция заработала лишь после 2014 года, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Финансовая инспекция, которая работала в Эстонии после 2014 года - это единственная организация, работа которой достойна похвалы. Они, в общем-то, и положили всему этому конец", - считает Уилкинсон.