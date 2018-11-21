Юри Ратас: правительство решительно преодолело внутриполитический кризис

«Единое решение правящей коалиции свидетельствует о том, что упреки в отсутствии сотрудничества или в желании уйти от принятия решений лишены оснований. Наибольшим вкладом в безопасность, здравоохранение, внутреннюю безопасность и сбалансированное региональное развитие является не внесение паузы в государственное управление, а придание мощного импульса в дело улучшения благосостояния жителей Эстонии. Мы решительно одолели временный политический кризис и продолжаем основанное на доверии сотрудничество во имя развития жизни Эстонии», - передала BNS слова Ратаса пресс-служба Центристской партии.

Напомнив о принятых за два последних года коалицией центристов, соцдемов и отечественников сотнях важных решений в таких областях как здравоохранения, инвестиции, налоговая реформа и поддержка местной жизни, бесплатный общественный транспорт и усиление обороноспособности страны, повышение зарплат в образовании и культуре, Ратас подчеркнул особую важность в этом контексте проекта госбюджета на 2019 год как документа, определяющего жизнь всей Эстонии.

«Мне жаль, что все позитивное пытаются умалить, сея беспочвенные страхи, распространяя ложную информацию и псевдоновости. Рамочное глобальное соглашение ООН по миграции является не обязательной к исполнению декларацией, которая противостоит незаконной миграции и торговле людьми, улучшает международное сотрудничество и помогает гарантировать права жителей Эстонии за рубежом», - подчеркнул Ратас.