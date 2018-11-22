Ратас: правительство не примет решение о поддержке Эстонией соглашения ООН по миграции

В студии с Ратасом дебатировала лидер крупнейшего политического оппонента Центристской партии — Партии реформ Кая Каллас, по словам которой, если правительство такого решения не примет, реформисты запланируют в Рийгикогу объявление недоверия правительству Ратаса.

Ведущий передачи Иоханнес Тралла спросил у Ратаса, что он будет делать, если в понедельник, 26 ноября, Рийгикогу все же одобрит заявление по рамочному соглашению, то есть, примет решение, на основании которого Эстония должна будет присоединиться к соглашению, но на условии, что его должно сначала одобрить правительство.

Ратас сообщил, что в нынешней политической ситуации правительство это решение принимать не станет, так как в коалиции по этому вопросу нет единодушия.