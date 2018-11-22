Ратас: правительство не примет решение о поддержке Эстонией соглашения ООН по миграции

Правительство не станет принимать решение по вопросу о поддержке Эстонией рамочного Соглашения ООН по миграции — об этом премьер-министр Юри Ратас сообщил в среду вечером в телевизионной передаче «Первая студия» на ERR.
В студии с Ратасом дебатировала лидер крупнейшего политического оппонента Центристской партии — Партии реформ Кая Каллас, по словам которой, если правительство такого решения не примет, реформисты запланируют в Рийгикогу объявление недоверия правительству Ратаса.
Ведущий передачи Иоханнес Тралла спросил у Ратаса, что он будет делать, если в понедельник, 26 ноября, Рийгикогу все же одобрит заявление по рамочному соглашению, то есть, примет решение, на основании которого Эстония должна будет присоединиться к соглашению, но на условии, что его должно сначала одобрить правительство.
Ратас сообщил, что в нынешней политической ситуации правительство это решение принимать не станет, так как в коалиции по этому вопросу нет единодушия.
Ратас добавил, что правительство не станет принимать решение и о том, должна ли президент Керсти Кальюлайд ехать в Марракеш, чтобы поставить подпись под проектом Соглашения, а если рамочное соглашение найдет поддержку в Рийгикогу, то, по словам Ратаса, в Марракеш отправится представитель Министерства иностранных дел Эстонии.