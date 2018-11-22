Чт, 22.11.2018
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Кейт Пентус-Розиманнус: следует ввести единую систему образования на государственном языке

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Кейт Пентус-Розиманнус.

ФОТО: Konstantin Sednev

В своем комментарии к законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.

"Мы имеем дело с проектом бюджета, который не нацелен на реальный долгосрочный рост и успех Эстонии. В связи с этим у нас имеются поправки, и они заключаются в следующем.

Первое: следует уменьшить акцизы и вернуть их на уровень 2017 года.

Второе: следует ввести единую систему образования на государственном языке. И это касается как дошкольного, так и школьного образования.

Третье: следует повысить пособие одиноким пенсионерам.

Четвертое: следует прекратить несправедливое налогообложение работающих пенсионеров

Пятое: следует увеличить финансирование научной деятельности и развития до 1% ВВП.

К сожалению, пунктов, перечисленных выше, в проекте бюджета нынешней коалиции мы не видим", - сказала Пентус-Розиманнус.

В проект бюджета на 2019 год поступило 60 предложений о поправках, ни одно из которых не было поддержано финансовой комиссией Рийгикогу.

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