Кейт Пентус-Розиманнус: следует ввести единую систему образования на государственном языке

В своем комментарии к законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.
"Мы имеем дело с проектом бюджета, который не нацелен на реальный долгосрочный рост и успех Эстонии. В связи с этим у нас имеются поправки, и они заключаются в следующем.
Первое: следует уменьшить акцизы и вернуть их на уровень 2017 года.
Второе: следует ввести единую систему образования на государственном языке. И это касается как дошкольного, так и школьного образования.
Третье: следует повысить пособие одиноким пенсионерам.
Четвертое: следует прекратить несправедливое налогообложение работающих пенсионеров
Пятое: следует увеличить финансирование научной деятельности и развития до 1% ВВП.
К сожалению, пунктов, перечисленных выше, в проекте бюджета нынешней коалиции мы не видим", - сказала Пентус-Розиманнус.
В проект бюджета на 2019 год поступило 60 предложений о поправках, ни одно из которых не было поддержано финансовой комиссией Рийгикогу.