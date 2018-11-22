Путина перестают считать хорошим царем при плохих боярах: раздражение россиян растет, рейтинг падает

Еще 22% полагают, что он несет за них ответственность «в некоторой мере». Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной. В марте 2014 г. доля таких людей была 82%, однако из них о полной ответственности Путина говорили лишь 52%, передает NEWSru.

Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66% до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах. На президентских выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,7% голосов. Однако в июне после объявления правительством пенсионной реформы рейтинги власти резко снизились.

Как отмечает социолог «Левада-Центра» Денис Волков, до 2012 года вопрос задавался в иной формулировке, и тогда Дмитрий Медведев, будучи президентом, отвечал за все неудачи, а Путин - за успехи страны. Нынешний рост недовольства можно объяснить общим ухудшением ситуации в стране в сочетании с пенсионной реформой - людей не удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о ней, а фигур, сопоставимых с Путиным, в политической системе нет.

При этом общего недовольства оказалось недостаточно для массовых протестов, однако само недовольство никуда не делось, о чем свидетельствует и значительное падение рейтинга президента, также связанное с пенсионной реформой.

Как заявил политолог Борис Макаренко, данные об ответственности президента всегда были косвенным показателем того, в какой степени народ раздражен властью, и свидетельствует о том, что население перестает воспринимать власть по формуле «царь хороший, бояре плохие». В значительной мере это связано и с тем, что с 2014 года уровень жизни населения не улучшается, а после крымской эйфории, санкций и падения курса рубля показатели одобрения социально-экономической политики поползли вниз. Поначалу народ не связывал это с деятельностью президента, но пенсионная реформа изменила эту ситуацию.

Ранее «Левада-Центр» провел опрос, по итогам которого выяснилось, что деятельность Владимира Путина как президента России не одобряют 33% опрошенных россиян (одобряют 67%, не ответили 1%). Это наивысший антипоказатель с января 2014 года. Мало того, 41% респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина «страна движется по неверному пути».

Таким образом, рейтинг президента вернулся к «докрымским» значениям - с лета 2011 года по март 2014 года рейтинг неодобрения у Путина постоянно находился выше 30%, достигнув максимума в 37% к концу 2013 г. А после присоединения полуострова Крым к РФ количество россиян, одобряющих дела президента Путина, закономерно выросло - не одобряли его деятельность в среднем только 17% респондентов. Вновь расти антирейтинг стал с мая 2018 года, когда граждане РФ узнали о готовящейся пенсионной реформе.