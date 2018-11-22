В четверг проводится День рабочей тени

День рабочей тени проходит в этом году под эгидой Junior Achievement Eesti уже в 22 раз. Среди прочих со своей работой молодых людей познакомят премьер-министр Юри Ратас, члены Рийгикогу, исполнительный директор Büroomaailm Юри Росс, модельеры Рийна Пыльдроос и Алдо Ярвсоо, главный архитектор Таллинна Эндрик Мянд и многие другие. Нашлось несколько любопытных, пожелавших поближе познакомиться с рабочим днем профессионального блогера Мерилин Таймре, известной, как Paljas Porgand.

«Наибольшим преимуществом Дня рабочей тени является то, что молодежь может увидеть должности, о которых публично много не говорят и по телевизору не показывают. Наряду с политиками и ведущими руководителями внимание в этот день обращают на специфику самых разных профессий: от учителей и полицейских до пекарей, банкиров и молодежных работников», - пояснила координирующая День рабочей тени директор JA Eesti Керсти Лоор.

«День рабочей тени дает ученикам возможность понять, как на самом деле выглядят рабочие места их мечты – иногда выясняется, что совсем не так, как они представляли. Для молодого человека такое мероприятие – настоящая сверка ожиданий с реальностью», - сказала Лоор.

Рабочей тенью также обзавелся руководитель по маркетингу и коммуникациям таллиннской биржи Nasdaq Отт Райдла, который отметил, что для храброго молодого человека, который посещает в этот день какое-либо предприятие и наблюдает за его внутренней жизнью, несомненно, раздвигаются горизонты. «Команда таллиннской биржи Nasdaq очень рада, что в рамках Дня рабочей тени мы смогли показать свое предприятие и то, чем мы занимаемся, амбициозным молодым людям, которые еще только взвешивают важные жизненные решения», - пояснил Райдла.

Одной из наиболее активно принявших участие в Дне рабочей тени школ оказалась таллиннская 21 школа, где тенями стали все три 12 класса. Руководитель по интересам школы Маарика Паун отметила, что в этом году наибольший интерес ученики проявляли к сфере ИТ, инженерным специальностям, экономике и предпринимательству; по-прежнему возможностей стать рабочей тенью ищут в областях медицины и ветеринарии.

В этом году JA Eesti сотрудничает с Центром молодежной работы, который в рамках недели молодежной работы предоставил молодым людям возможность поближе познакомиться с рабочим днем молодежных работников.