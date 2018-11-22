Сезон начинается: полный календарь биатлонного сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание всех гонок этапов Кубка мира сезона-2018/19 и чемпионата мира в Эстерсунде.
Кубок мира
Сезон-2018/19
1-й этап
Поклюка, Словения
30 ноября — 9 декабря
2 декабря – сингл-микст
2 декабря – смешанная эстафета
5 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
6 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – спринт (мужчины)
8 декабря – спринт (женщины)
9 декабря – гонка преследования (мужчины)
9 декабря – гонка преследования (женщины)
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
10 декабря — 16 декабря
13 декабря – спринт (женщины)
14 декабря – спринт (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – гонка преследования (мужчины)
16 декабря – эстафета (женщины)
16 декабря – эстафета (мужчины)
3-й этап
Нове Место, Чехия
17 декабря — 23 декабря
20 декабря – спринт (мужчины)
21 декабря – спринт (женщины)
22 декабря – гонка преследования (мужчины)
22 декабря – гонка преследования (женщины)
23 декабря – масс-старт (мужчины)
23 декабря – масс-старт (женщины)
4-й этап
Оберхоф, Германия
7 января — 13 января
10 января – спринт (женщины)
11 января – спринт (мужчины)
12 января – гонка преследования (женщины)
12 января – гонка преследования (мужчины)
13 января – эстафета (женщины)
13 января – эстафета (мужчины)
5-й этап
Рупольдинг, Германия
14 января — 20 января
16 января – спринт (мужчины)
17 января – спринт (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – эстафета (женщины)
20 января – масс-старт (мужчины)
20 января – масс-старт (женщины)
6-й этап
Антхольц, Италия
21 января — 27 января
24 января – спринт (женщины)
25 января – спринт (мужчины)
26 января – гонка преследования (женщины)
26 января – гонка преследования (мужчины)
27 января – масс-старт (женщины)
27 января – масс-старт (мужчины)
7-й этап
Кэнмор, Канада
4 февраля — 10 февраля
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
8 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
9 февраля – эстафета (мужчины)
10 февраля – эстафета (женщины)
10 февраля – масс-старт (мужчины)
11 февраля – масс-старт (женщины)
8-й этап
Солт-Лейк-Сити, США
11 февраля — 17 февраля
14 февраля – спринт (женщины)
15 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – масс-старт (женщины)
17 февраля – масс-старт (мужчины)
17 февраля – сингл-микст
18 февраля – смешанная эстафета
Чемпионат мира
Эстерсунд, Швеция
7 марта — 17 марта
7 марта – смешанная эстафета
9 марта – спринт (женщины)
9 марта – спринт (мужчины)
10 марта – гонка преследования (женщины)
10 марта – гонка преследования (мужчины)
12 марта – индивидуальная гонка (женщины)
13 марта – индивидуальная гонка (мужчины)
14 марта – сингл-микст
16 марта – эстафета (женщины)
16 марта – эстафета (мужчины)
17 марта – масс-старт (женщины)
17 марта – масс-старт (мужчины)
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
18 марта — 24 марта
21 марта – спринт (женщины)
22 марта – спринт (мужчины)
23 марта – гонка преследования (женщины)
23 марта – гонка преследования (мужчины)
24 марта – масс-старт (женщины)
24 марта – масс-старт (мужчины)