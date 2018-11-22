Чт, 22.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Сезон начинается: полный календарь биатлонного сезона

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Laskesuusatamine.

ФОТО: imago sportfotodienst/imago/Eibner Europa/Scanpix

Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание всех гонок этапов Кубка мира сезона-2018/19 и чемпионата мира в Эстерсунде.

Кубок мира

Сезон-2018/19

1-й этап

Поклюка, Словения

30 ноября — 9 декабря

2 декабря – сингл-микст

2 декабря – смешанная эстафета

5 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)

6 декабря – индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря – спринт (мужчины)

8 декабря – спринт (женщины)

9 декабря – гонка преследования (мужчины)

9 декабря – гонка преследования (женщины)

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

10 декабря — 16 декабря

13 декабря – спринт (женщины)

14 декабря – спринт (мужчины)

15 декабря – гонка преследования (женщины)

15 декабря – гонка преследования (мужчины)

16 декабря – эстафета (женщины)

16 декабря – эстафета (мужчины)

3-й этап

Нове Место, Чехия

17 декабря — 23 декабря

20 декабря – спринт (мужчины)

21 декабря – спринт (женщины)

22 декабря – гонка преследования (мужчины)

22 декабря – гонка преследования (женщины)

23 декабря – масс-старт (мужчины)

23 декабря – масс-старт (женщины)

4-й этап

Оберхоф, Германия

7 января — 13 января

10 января – спринт (женщины)

11 января – спринт (мужчины)

12 января – гонка преследования (женщины)

12 января – гонка преследования (мужчины)

13 января – эстафета (женщины)

13 января – эстафета (мужчины)

5-й этап

Рупольдинг, Германия

14 января — 20 января

16 января – спринт (мужчины)

17 января – спринт (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – эстафета (женщины)

20 января – масс-старт (мужчины)

20 января – масс-старт (женщины)

6-й этап

Антхольц, Италия

21 января — 27 января

24 января – спринт (женщины)

25 января – спринт (мужчины)

26 января – гонка преследования (женщины)

26 января – гонка преследования (мужчины)

27 января – масс-старт (женщины)

27 января – масс-старт (мужчины)

7-й этап

Кэнмор, Канада

4 февраля — 10 февраля

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

8 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

9 февраля – эстафета (мужчины)

10 февраля – эстафета (женщины)

10 февраля – масс-старт (мужчины)

11 февраля – масс-старт (женщины)

8-й этап

Солт-Лейк-Сити, США

11 февраля — 17 февраля

14 февраля – спринт (женщины)

15 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – масс-старт (женщины)

17 февраля – масс-старт (мужчины)

17 февраля – сингл-микст

18 февраля – смешанная эстафета

Чемпионат мира

Эстерсунд, Швеция

7 марта — 17 марта

7 марта – смешанная эстафета

9 марта – спринт (женщины)

9 марта – спринт (мужчины)

10 марта – гонка преследования (женщины)

10 марта – гонка преследования (мужчины)

12 марта – индивидуальная гонка (женщины)

13 марта – индивидуальная гонка (мужчины)

14 марта – сингл-микст

16 марта – эстафета (женщины)

16 марта – эстафета (мужчины)

17 марта – масс-старт (женщины)

17 марта – масс-старт (мужчины)

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

18 марта — 24 марта

21 марта – спринт (женщины)

22 марта – спринт (мужчины)

23 марта – гонка преследования (женщины)

23 марта – гонка преследования (мужчины)

24 марта – масс-старт (женщины)

24 марта – масс-старт (мужчины)

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