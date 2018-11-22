Затяжка вышла боком: NASA проверит SpaceX и Boeing из-за выкуренного Маском косяка

Напомним, обе компании являются партнерами NASA и в настоящее время ведут разработку пилотируемых кораблей, которые планируется использовать для доставки экипажей на МКС, пишет Newsru.com. Первые запуски кораблей Crew Dragon и CTS-100 Starliner неоднократно откладывались, и сейчас намечены на 2019 год. О том, повлияет ли инициированная NASA проверка на сроки запусков, не сообщается, но известно, что эта проверка стартует в начале будущего года и займет несколько месяцев. Также сообщается, что план проверки предусматривает проведение сотен бесед с работниками обеих компаний.

Как отмечает CNet, в ходе инспекции в NASA намерены выяснить, сколько часов работают сотрудники SpaceX и Boeing и не употребляют ли они наркотики на рабочих местах. Также проверка должна установить, как действует менеджмент компаний.

"Мы ожидаем, что наши коммерческие партнеры будут соответствовать всем требованиям безопасности труда при выполнении наших миссий и услуг, которые они предоставляют американскому народу", – сообщили в NASA изданию The Verge.

Вскоре представители обеих компаний выступили с заявлениями по поводу анонсированной проверки. В SpaceX выразили уверенность, что действующие корпоративные запреты на наркотики превосходят все требования, указанные в контрактах с NASA.