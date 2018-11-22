Чт, 22.11.2018
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«Реал» отказался от покупки Неймара

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TOPSHOT - Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (L) and Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (R) celebrate their team's goal during the European Champions League football match Napoli vs Paris Saint-Germain (PSG) on November 6, 2018 at San Paolo stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

«Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара, передает sports.ru.

Президент «Реала» Флорентина Перес больше не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридцев.

Одной из причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером болельщиков «Реала».

Ранее сообщалось, что испанский клуб может приобрести у «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

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