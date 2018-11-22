«Реал» отказался от покупки Неймара
22 ноября 2018, 10:32
«Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара, передает sports.ru.
Президент «Реала» Флорентина Перес больше не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридцев.
Одной из причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером болельщиков «Реала».
Ранее сообщалось, что испанский клуб может приобрести у «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей.