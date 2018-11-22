Как топить печь правильно и без трагических последствий

Спасательный департамент напоминает

1. Неисправную топку использовать нельзя. При малейшем сомнении в исправности отопительного оборудования или трубы следует при первой же возможности вызвать эксперта в этой области для проверки.

2. Топите печь благоразумно. Во избежание чрезмерной топки в холодную погоду следует протапливать одну закладку за раз, и так несколько раз в день.

3. Не располагайте горючие материалы (дрова, ковер) вблизи топки. Пожар может возникнуть от летящей искры или даже из-за теплопередачи.

4. Для отопления нельзя использовать окрашенный, пропитанный или обработанный иным способом химикатами древесный материал. Находящаяся в древесине химия легко скапливается на стенках топки и может повлечь большой ущерб.

5. Во время топки нельзя уходить из дома или ложиться спать.

6. Во время топки задвижка должна быть полностью открыта.

7. Очищайте топку от остатков сгорания дров только после их остывания. Горячую золу нельзя складировать в легковоспламеняющейся таре. Горячую золу следует поместить в металлическую посудину и вынести из здания, чтобы она остыла.