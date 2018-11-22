Член молодежной банды из тюрьмы: несовершеннолетние выбирают цель и выполняют приказ

Первыми начали избивать одноклассников, но этим дело не ограничилось. Все больше компания начала наполнять свои дни магазинными кражами, алкоголем и наркотиками. Кулаки постоянно чесались и их начали распускать уже против кого угодно.

Грабили тех, кто был по силам: подростков и пьяных. «Угрожали избить пьяных финнов, чтобы они снимали нам в банкоматах деньги»,- описывает Алексей. На иностранцев, по словам молодого человека, нападали достаточно часто.

«Это – экстрим. Если есть возможность кого-то избить, возникает адреналин», - объяснил он.

Увиденное по телевизору о преступном мире очень сильно повлияло на детей-преступников. В молодежной компании ввели те же обычаи: бандитский жаргон, правила и клички.

По словам Алексея, название взяли по аналогии с эпизодом документального сериала «Криминальная Россия», в котором рассказывалось о субкультуре молодых российских преступников АУЕ. Решили, что будут называться также.

Все члены банды еще, по сути, дети. Большей части членов по 15-17 лет, но есть и моложе: «Потому что они глупые! Они не думают, выбирают цель и выполняют приказ».

Разбой на глазах у общественности

С 16 лет Алексей большую часть времени проводит за решеткой. Впервые его наказали условно в 2013 году за разбой. Прошло всего несколько недель, как он совершил очередное разбойное нападение и на сей раз, он получил два года тюрьмы.

Свое время отсидки он продлил и, находясь за решеткой, поскольку поджог матрас в камере и угрожал пришедшему с проверкой охраннику, что, попав на свободу, забьет его дубиной.

В 2016 году он вышел на свободу досрочно, но нарушил условия испытательного срока и снова попал в тюрьму, из которой освободился в начале июля.

На свободе он провел две недели, а после оказался с дружками в McDonald на улице Виру.

Сейчас Алексей говорит, что в тот вечер у них не было планов напасть на кого-то – «просто, так получилось»: у одного члена банды на горке Поцелуйке возникла словесная перепалка, после чего обидчика решили побить: «Подумали, что можно забрать и деньги».

Алексей неоднократно рассказывает и о сомнительных вещах. Например, он утверждает, что до задержания молодежная банда планировала большое вооруженное ограбление ювелирного магазина, но, как заверяет прокуратура, на реальность таких планов не указывает ни одно полученное доказательство.

Его арестовали 2 августа. В тот день трое молодых людей напали на очередных жертв на бульваре Мере в Таллинне. Отобрали мобильные телефоны, две бутылки пива и полпачки сигарет. Одного потерпевшего доставили с травмами в больницу. В Мустамяэ (обычное место сбора банды) полиция задержала как Алексея, так и двух предполагаемых подельников.

Итого обвинения по данному уголовному делу предъявлены семи молодым людям. Но есть и другие подозреваемые.