Член молодежной банды из тюрьмы: несовершеннолетние выбирают цель и выполняют приказ

Называющий себя основателем ласнамяэской разбойной банды Алексей (21) говорит, что несовершеннолетние не думают, а исполняют приказ, поэтому они идеальные средства для исполнения преступных планов, пишет Postimees.
Глядя на сидящего по ту сторону стеклянной стены с телефонной трубкой в руке невысокого, тощего, бритого, одетого в синюю спортивную кофту Алексея, не возникает никаких ассоциация с авторитетами преступного мира. Только его регистр наказаний показывает, что за тихим и осторожным фасадом скрывается жестокость, которую он обрушивал на невинных людей. Это ненависть, которая безостановочно росла в нем с самого начала.
Опубликованная в Eesti Ekspress статья, в которой его называют главарем ласнамяэской молодежной банды с 15 лет, действует Алексею на нервы: «Я никого не назначил вместо себя. Если кто-то сидит, то это делать неправильно».
Может быть, не стоит верить ни тем, ни другим рассказам. «Алексей, конечно, самый старший из арестованных, но называть его главарем банды – это явно преувеличение»,- сказала, например, окружной прокурор Рита Синивяли, по словам которой, ни одно доказательство не указывает на то, что у компании был один и конкретный лидер.
Но факт остается фактом: в районах Ласнамяэ и Кесклинн долгое время действовала банда разбойников, состоящая из примерно 20 несовершеннолетних. По информации властей, подростки зависят от какого-то количества действующих вместе с ними предводителей, которые не являются ступившими на скользкую дорожку детьми, а уже стали жестокими преступниками.
И Алексей – один из тех, кто своим поведение подает «пример» молодым. Почему он это делает?
«Я думаю, что это детская травма», - говорит он.
Рожденный в тюрьме
Алексей родился там, где находится и сейчас – за решеткой. Его мать большую часть жизни сидела, а отца посадили в России, где он и умер. С матерью молодой человек больше не общается. Друг о друге ничего хорошего они не думают.
Ценности, сформированные за решеткой на тюремных окнах, Алексей впитал с молоком матери. «Козлом быть нельзя, нельзя предавать»,- учила мать.
Позже Алексея забрали в детский дом, где его начали учить уже старшие мальчишки.
Вместе с друзьями они часто совершали нехорошие поступки, которые становились все серьезнее. Алексей научился воровать еще в восемь лет, и забрался с друзьями на лимонадный завод.
Будучи где-то десятилетним мальчишкой, Алексей работал в тарном пункте, помогал тамошним работникам и зарабатывал какие-то карманные деньги. Когда никто не видел, мальчик запихивал уже принятую тару обратно в аппарат. На полученные таким образом деньги он покупал для своих друзей по детском дому наркотики.
После детского дома начались спецшколы закрытого типа, где окружающая его компания никоим образом не улучшилась. Оттуда он постоянно сбегал.
Алексей утверждает, что именно он несколько лет назад сколотил ласнамяэскую молодежную компанию. Причиной стали притеснения в школе. Неоднократно становясь жертвой насилия со стороны одноклассников, он искал себе в помощь друзей, которые не боялись бы совершать дурные поступки на глазах у взрослых и запросто могли бы пустить в ход кулаки.
Первыми начали избивать одноклассников, но этим дело не ограничилось. Все больше компания начала наполнять свои дни магазинными кражами, алкоголем и наркотиками. Кулаки постоянно чесались и их начали распускать уже против кого угодно.
Грабили тех, кто был по силам: подростков и пьяных. «Угрожали избить пьяных финнов, чтобы они снимали нам в банкоматах деньги»,- описывает Алексей. На иностранцев, по словам молодого человека, нападали достаточно часто.
«Это – экстрим. Если есть возможность кого-то избить, возникает адреналин», - объяснил он.
Увиденное по телевизору о преступном мире очень сильно повлияло на детей-преступников. В молодежной компании ввели те же обычаи: бандитский жаргон, правила и клички.
По словам Алексея, название взяли по аналогии с эпизодом документального сериала «Криминальная Россия», в котором рассказывалось о субкультуре молодых российских преступников АУЕ. Решили, что будут называться также.
Все члены банды еще, по сути, дети. Большей части членов по 15-17 лет, но есть и моложе: «Потому что они глупые! Они не думают, выбирают цель и выполняют приказ».
Разбой на глазах у общественности
С 16 лет Алексей большую часть времени проводит за решеткой. Впервые его наказали условно в 2013 году за разбой. Прошло всего несколько недель, как он совершил очередное разбойное нападение и на сей раз, он получил два года тюрьмы.
Свое время отсидки он продлил и, находясь за решеткой, поскольку поджог матрас в камере и угрожал пришедшему с проверкой охраннику, что, попав на свободу, забьет его дубиной.
В 2016 году он вышел на свободу досрочно, но нарушил условия испытательного срока и снова попал в тюрьму, из которой освободился в начале июля.
На свободе он провел две недели, а после оказался с дружками в McDonald на улице Виру.
Сейчас Алексей говорит, что в тот вечер у них не было планов напасть на кого-то – «просто, так получилось»: у одного члена банды на горке Поцелуйке возникла словесная перепалка, после чего обидчика решили побить: «Подумали, что можно забрать и деньги».
Алексей неоднократно рассказывает и о сомнительных вещах. Например, он утверждает, что до задержания молодежная банда планировала большое вооруженное ограбление ювелирного магазина, но, как заверяет прокуратура, на реальность таких планов не указывает ни одно полученное доказательство.
Его арестовали 2 августа. В тот день трое молодых людей напали на очередных жертв на бульваре Мере в Таллинне. Отобрали мобильные телефоны, две бутылки пива и полпачки сигарет. Одного потерпевшего доставили с травмами в больницу. В Мустамяэ (обычное место сбора банды) полиция задержала как Алексея, так и двух предполагаемых подельников.
Итого обвинения по данному уголовному делу предъявлены семи молодым людям. Но есть и другие подозреваемые.
Один из обвиняемых, 17-летний молодой человек, провел под стражей два месяца, другого, 16-летнего подростка отправили в закрытое детское учреждением, еще один 16-летний пребывает под арестом с 4 сентября, а 15-летний подросток сейчас отбывает наказание за прежние преступления.
Находящийся в предварительном заключении Алексей утверждает, что ему действительно безразлично, что он находится за решеткой: «Я уже привык к этому. Мне нечего терять».
Поскольку он называет себя лидером и создателем банды, он утверждает, что успешно руководит своими подчиненными из тюрьмы по телефону.
Больших иллюзий по поводу своего будущего у него нет. Он считает, что останется преступником, если в его жизни не произойдет каких-то существенных изменений.
«У меня никого нет. Я просил социальную квартиру, но не получил. Дома нет. Поэтому я вернусь обратно к друзьям и, наверное, продолжу делать то же самое. Я не удивлюсь, если всю оставшуюся жизнь я так и буду ходить из тюрьмы в тюрьму».
АУЕ: устрашающее явление из России
Аббревиатура АУЕ, или «Арестантский уклад един», в действительности происходит из России, но не имеет связи с конкретным преступным сообществом. Так можно назвать скорее субкультуру, или мировоззрение.
С этим словосочетанием связывают с себя многие молодежные банды по всей России, но четкой организации или официального объединения нет.
АУЕ объединяет, прежде всего, несовершеннолетних, которые романтизируют тюремную жизнь и преступный мир, например, сбор общака, или конкретные правила преступного мира. Проще говоря, молодые люди из АУЕ часто имитируют происходящее в преступном мире – то, что они увидели, например, в кино. Свой возраст они считают оружием, прекрасно зная, что к малолеткам законы относятся иначе. Для многих из них попасть в тюрьму – это цель, а не наказание.
Как и Эстония, от компаний АУЕ недавно пострадал и, например, Петербург, где 24 августа этого года, молодежная банда из 15 человек жестоко избила на улице 16 потерпевших.
В социальной сети ВКонтакте у страниц, связанных с АУЕ, более полумиллиона молодых подписчиков. Каждый день в них вывешиваются фотографии, на которых полицейским машинам показывают средний палец, выкладывают видео с жестокими драками или цитаты, пропагандирующие криминальный стиль жизни.