Фото: три квартиры по цене одной средней эстонской зарплаты

22 ноября 2018, 13:29
В июне средняя зарплата в Эстонии составляла 1354 евро. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, какую квартиру можно купить на эти деньги.
Квартира площадью 36 квдратных метров находится на первом этаже деревянного четырехквартирного дома.В квартире две комнаты. Воды и канализации, а следовательно, возможности помыться, в квартире нет.
Квартира находится в стадии ремонта. Внутренние стены снесены, установлены новые стеклопакеты и металлическая дверь. Площадь квартиры чуть больше 36 квадратных метров.
Требующая ремонта квартира площадью почти 70 квадратных метров находится в доме постройки 80-х годов. Мастеровитый человек, готовый жить в провинции, может заполучить отличное жилье за смешные деньги.