Фото: три квартиры по цене одной средней эстонской зарплаты

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 36 квдратных метров находится на первом этаже деревянного четырехквартирного дома.В квартире две комнаты. Воды и канализации, а следовательно, возможности помыться, в квартире нет.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в стадии ремонта. Внутренние стены снесены, установлены новые стеклопакеты и металлическая дверь. Площадь квартиры чуть больше 36 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE