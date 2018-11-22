Чт, 22.11.2018
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Фото: три квартиры по цене одной средней эстонской зарплаты

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ФОТО: KV.EE

В июне средняя зарплата в Эстонии составляла 1354 евро. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, какую квартиру можно купить на эти деньги. 

1. Двухкомнатная квартира с печным отоплением в Мыйзакюла, 1300 евро

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 36 квдратных метров находится на первом этаже деревянного четырехквартирного дома.В квартире две комнаты. Воды и канализации, а следовательно, возможности помыться, в квартире нет. 

2. Двухкомнатная квартира в Кохтла-Ярве, 1390 евро

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в стадии ремонта. Внутренние стены снесены, установлены новые стеклопакеты и металлическая дверь. Площадь квартиры чуть больше 36 квадратных метров.  

3. Трехкомнатная квартира в Ракке, Ляэне-Вирумаа, 1400 евро

ФОТО: KV.EE

Требующая ремонта квартира площадью почти 70 квадратных метров находится в доме постройки 80-х годов. Мастеровитый человек, готовый жить в провинции, может заполучить отличное жилье за смешные деньги. 

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