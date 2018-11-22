Исследование: поддержка проекта Rail Baltica продолжает расти

Поддержка населением проекта Rail Baltica выросла с весенних 52 до 57 процентов. По сравнению с прошлым исследованием на два процентных пункта уменьшилось число тех, кто не поддерживает проект железной дороги – сейчас против выступает 31 процент респондентов. Число людей, не имеющих конкретного мнения, сократилось с 15 до 12 процентов, сообщил в четверг пресс-секретарь компании.

Больше среднего проект поддерживают люди, обладающие опытом поездок на скоростных поездах (поддержка 68 процентов). Уровень поддержки растет вместе с уровнем образования – больше всего сторонников Rail Baltica среди людей с высшим образованием (67 процентов). В разбивке по возрастным группам положительно к проекту относятся люди в возрасте 15-29 лет и 30-49 лет (обе группы по 60 процентов).

«Мы регулярно информировали общественность о том, как продвигается проект, и это принесло плоды: исследование продемонстрировало, что количество людей, которые вообще не слышали о проекте Rail Baltic, снизилось до нуля. Мы также видим, как личный опыт поездок на подобных поездах повышает уровень поддержки скоростного железнодорожного сообщения, – сказала руководитель Rail Baltica Estonia Рийа Силлаве. – В Эстонии Rail Baltica уверенно продвигается вперед: коридор трассы готов, принят предварительный проект, на основании которого мы закажем основной проект, а в новом году начнется строительство первых объектов на главной трассе Rail Baltica».

62 процента опрошенных считают, что у Эстонии должно быть быстрое и современное железнодорожное сообщение с Европой, причем 83 процента из них, в свою очередь, одобряют реализацию такого соединения посредством Rail Baltica. 62 процента всех респондентов оценивают влияние проекта на Эстонию в целом позитивно.

От проекта Rail Baltica по-прежнему ждут недорогого, быстрого и комфортного сообщения с Европой и в целом положительного воздействия на экономическое развитие. Согласно результатам опроса, на мнение относительно Rail Baltica в основном влияют окупаемость проекта, а также связанные со строительством железной дороги экологические вопросы. Впрочем, 62 процента не поддерживающих проект людей были бы готовы поддержать Rail Baltica в случае минимизации его воздействия на окружающую среду.