Эстония примет участие во всемирной выставке в Дубае в 2020 году

На покрытие расходов, связанных с участием в выставке, будет выделен миллион евро в 2019 году и такая же сумма в 2020 году, сообщило 22 ноября коммуникационное бюро правительства.

По оценке министра предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста, по предложению которого было принято такое решение, участие в выставке сулит Эстонии значительный рост товарооборота с арабскими странами, пишет rus.err.ee.

"Речь о важном для Эстонии инвестиционном решении, которое принесет большую пользу не только участвующим в выставке фирмам, но и жителям Эстонии", - сказал Таммист, по словам которого, благодаря участию в выставке экспорт из Эстонии в страны Персидского залива удвоится до 150 млн евро, что принесет бюджету около 15 млн евро дополнительных налоговых доходов.