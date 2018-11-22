Олимпийский чемпион по версии Мосгорсуда: виновному в употреблении допинга спортсмену разрешили оставить золотую медаль Сочи-2014

Зубков был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за участие в допинговой системе Сочи-2014. Позже CAS сократил дисквалификацию спортсмена, но признал его виновным в применении допинга, так как в пробах Зубкова с Сочи-2014 был аномальный уровень соли.

Зубков был лишен двух золотых медалей Игр-2014, которые он выиграл в двойках и четверках.

Мосгорсуд посчитал, что CAS не смог доказать виновность спортсмена, так что Зубков может сохранить медали, звание олимпийского чемпиона и получать пожизненную президентскую стипендию.

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить.

Решение CAS основано на домыслах, ведь ни один из свидетелей, включая доктора Григория Родченкова, не указал прямо на факт подмены пробы, не было доказательств подмены», – сообщил судья Ильнар Басыров.

В ходе заседания представитель Зубкова разъяснил, почему моча спортсмена не могла быть со следами допинга: поскольку спортсмен является пилотом болида, то ему не нужно делать никаких серьезных физических затрат, плюс на нем лежит ответственность за направление болида.

Сейчас Зубков является президентом Федерации бобслея и скелетона России.