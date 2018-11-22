Радиоактивные отходы Silmet захоронят в Силламяэском порту

Прежние планы предприятия предусматривали доставку теперь уже более 500 тонн содержащих радиоактивные вещества отходов в США, в пользование материнского предприятия Molycorp. Однако американская фирма завершила свою деятельность до того, как отходы успели отправить в Штаты, поэтому теперь груз расфасован по 200-литровым емкостям и хранится в ангаре Silmet.

Разрешение с условиями

Весной этого года представители Silmet пытались договориться с другим американским предприятием, – Energy Fuels Inc – но дело не срослось. На данный же момент подготовлен новый план: оставить содержащие природные радионуклиды производственные отходы в Эстонии.

В распоряжении Postimees имеется документ, который показывает, что в октябре Silmet обратился в Силламяэскую городскую управу с заявлением, в котором представлен план – смешать производственные отходы со сланцевой золой и оставить их на природе. По словам руководителя отдела радиации Департамента окружающей среды Ильмара Пускара, предприятие сообщило государству, что веществу можно найти применение в строительстве Силламяэского порта.

Должна получиться та же смесь, чьи свойства существенно не отличаются от свойств сланцевой золы, и радиоактивность которой обязательно опустится ниже границы, после которой отходы обозначают радиоактивным материалом. У предприятия уже заключены соответствующие договоры с AS Silpower и Eesti Energia, у которых можно взять для смешивания золу-унос или топочную золу. До 2021 года можно получать золу у первого, а после – у второго предприятия.

14 ноября мэр Силламяэ Тынис Калберг дал Silmet разрешение, но при условии, что вся деятельность будет отвечать выданному фирме разрешению на работу с радиацией и комплексному разрешению по охране окружающей среды. По словам Ильмара Пускара, Silmet подал и Департаменту окружающей среды ходатайство о выдаче нового разрешение на работу с радиацией.

«Производственные отходы смешиваются со сланцевой золой в том смысле, что содержание радионуклидов в материале снижается ниже нормы забора, что, по сути, означает, что использование такого радиоактивного вещества уже не сопряжено с угрозой радиации»,- сказал Пускар и заверил, что смешанный со сланцевой золой материал использовать в дальнейшем безопасно.

Пускар подтвердил и то, что департамент контролирует деятельность предприятия и не даст ему разрешения, если деятельностью не будет обеспечена радиационная безопасность и безопасное принятие в оборот полученного материала.

Смешивание сработало бы

В реализации своей новой идеи Silmet опирается на пожелание Центра исследований полезных ископаемых Тартуского университета, который по заказу предприятия изучил, насколько возможно было бы смешать отходы со сланцевой золой. Ученый-геолог Тартуского университета Рихо Мытлеп и профессор геологии и минералогии Калле Кирсимяэ объяснили, что богатые кальцием материалы из золы в принципе действительно подходят для связки тяжелых металлов, радионуклидов.

Одним из таких материалов является и возникающая в Эстонии сланцевая зола и ее способность для связи элементов, вызывающих потенциальную нагрузку на окружающую среду, показали несколько исследований, проведенных в мире раньше.

Чтобы касается находящихся на сладе предприятия производственных отходов, то их контролирует находящийся в совместной собственности самого Silmet и государства (в лице Министерства окружающей среды) предприятие Ökosil.

«AS Ökosil занималось и занимается исследованиями гамма спектрометров, каждая партия промаркирована согласно установленным требованиям, в том числе, отмечена концентрация активности, масса и так далее. Уровень радиации в помещении склада отслеживается, уровень радиации за пределами здания отвечает природному фону», - заверил руководитель Ökosil Анти Сийнмаа.