Вне дома: экскурсия на производство и в музей Liviko теперь доступна для всех совершеннолетних

«Уже много лет жители Эстонии и иностранные гости проявляют интерес к посещению Liviko. Мы впервые предлагаем ознакомительные туры с возможностью осмотра работающего завода и нового интерактивного музея. Вся продукция Liviko производится в наших исторических зданиях в центре Таллинна. Посетители узнают, как на современном производственном предприятии сочетаются новейшие технологии и традиционные знания и опыт, передаваемые из поколения в поколение, от одного мастера к другому. Гости смогут также посмотреть на весь производственный процесс, начиная от изготовления настоек и заканчивая бутилированием готовых напитков», – сообщил руководитель АО Liviko Янек Кальви.

Экскурсия на Liviko состоит из трех частей. Сначала это осмотр производственных помещений, затем - посещение недавно открывшегося интерактивного музея и, наконец, возможность принять участие в дегустации или мастер-классах, посвященных различным напиткам в самом современном учебном классе Эстонии LAB - Liviko Academy of Beverages.

Интерактивный музей содержит разработанные специально для Liviko особые решения, позволяющие взглянуть на Vana Tallinn, Crafters и Viru Valge под другим углом. Концепция интерактивного музея была придумана персоналом Liviko и воплощена в жизнь архитекторами KOKO.