Аас и Мельдер: заявление о нашей причастности к распределению мест в больнице безосновательно

«К сожалению, от статьи остается впечатление, будто я как-то связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными, и будто я пытался как-либо влиять на это. Ни я, ни другие люди, находящиеся в руководстве города, к этому не причастны», – заявил вице-мэр Тынис Мельдер. Вице-мэр подчеркнул, что его имя было упомянуто в ситуации, в которой он с обвиняемым Марком Левиным никогда не был – на тот момент он занимал должность лишь месяц и к данному решению не имеет никакого отношения. Мельдер заверил, что места в медицинских учреждениях не распределяются по звонку членов горуправы, а газета совершенно безосновательно упомянула его имя, даже не спросив какого-либо комментария.