Аас и Мельдер: заявление о нашей причастности к распределению мест в больнице безосновательно

В сегодняшней статье в газете Eesti Päevaleht под заголовком Kiire pääsu hooldusravile tagas kõrge positsioon erakonnad, altkäemaks või tutvused («Быстрый доступ к медицинскому уходу обеспечивался высокой политической позицией, взятками или знакомствами») ее автор приписывает влияние на распределение мест в медицинских учреждениях, предоставляющих услугу ухода за больными, вице-мэру Тынису Мельдеру и мэру Таави Аасу, не спросив комментария упомянутых.
«К сожалению, от статьи остается впечатление, будто я как-то связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными, и будто я пытался как-либо влиять на это. Ни я, ни другие люди, находящиеся в руководстве города, к этому не причастны», – заявил вице-мэр Тынис Мельдер. Вице-мэр подчеркнул, что его имя было упомянуто в ситуации, в которой он с обвиняемым Марком Левиным никогда не был – на тот момент он занимал должность лишь месяц и к данному решению не имеет никакого отношения. Мельдер заверил, что места в медицинских учреждениях не распределяются по звонку членов горуправы, а газета совершенно безосновательно упомянула его имя, даже не спросив какого-либо комментария.
Мельдер напомнил, что пункты 4.2 и 5.1 Кодекса журналистской этики обязывают дать возможность опровергнуть заявление и выслушать позицию названных в конфликтной ситуации людей, чего, к сожалению, не было сделано.
Мэр Таллинна Таави Аас также заверил, что никак не связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными. За его долгую карьеру в горуправе у него были лишь единичные контакты с руководителем больницы Марком Левиным, но распределения больничных мест они не касались. «Если кто-либо упоминает имя того или иного члена горуправы в своих интересах, это остается на его совести, – добавил Аас. – Я никогда не говорил с Левиным о распределении мест в больнице».