Эксперты назвали 30 самых красивых городов Европы

Эксперты назвали 30 самых красивых городов на территории Европы. Возглавил этот список город Килкенни на юго-востоке Ирландии. Главными его достопримечательностями считаются замок Килкенни и кафедральный собор Святого Канеса, пишет turizm.ru.

Еще одним европейским красавцем назван южно-албанский город Берат на берегу реки Осум. В средневековые времена это был пограничный населённый пункт Византийской империи, о чем свидетельствует местная старинная крепость. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замыкает тройку самых красивых городов Европы Чивита ди Баньореджо в Италии. Этот город, расположенный недалеко от Рима, многие называют мертвым. В нем постоянно проживает 10 человек. Однако ежегодно Чивита ди Баньореджо посещают до 600 000 туристов. Для гостей города здесь есть несколько отелей, пиццерии и траттории, а также красивейшие средневековые улочки и отличный вид на близлежащие холмы.

Еще один итальянский город — Корричелла продолжает топ-30. Он считается самым красивым местом на вулканическом острове Прочида в Тирренском море. Всем, кто намерен посетить этот город, советуют понаблюдать за плывущими в гавани лодочками, выпить коктейль «Апероль Шприц» в одном из баров на набережной и продегустировать спагетти с морскими ежами.

На пятой позиции по версии JATA расположился единственный британский представитель списка – город Конви в Уэльсе. Взгляд туристов здесь приковывает невероятный замок, галерея Королевской Кембрийской академии искусств, один из хорошо сохранившихся в Великобритании таунхаусов времен Елизаветы I и старейший средневековый торговый дом постройки 1300 года.