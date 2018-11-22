Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1933

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Жюри, состоящее из архитекторов и строителей, назвало самым интересным строением 1933 года дом с магазином "Детский мир" в начале Пярнуского шоссе в центре Таллинна. А современники называли это принадлежавшее бизнесмену Урла семиэтажное здание высотой около 30 метров небоскребом. Проект: Эуген Хаберманн, в сотрудничестве с Эугеном Сахариасом, 1932. Строительство: 1933.
Здание выполнено в функциональном деловом стиле, и при его строительстве из-за плохого качества грунта использовалась прочная и легкая железобетонная конструкция. В здании было три лифта, центральное отопление, система вентиляции. В ванных комнатах и на кухнях имелась горячая вода.
В качестве интересного приема была использована разница в высоте улиц и, таким образом, из внутреннего двора через овальное отверстие был выход на более низкий уровень двора, где располагались гаражи и склады магазинов.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.