Закрывается крупнейший в Эстонии производитель угля для гриля

Руководитель отдела кадров фирмы Эрика Меару сказала, что одной из причин закрытия стало отсутствие хороших работников. И, по словам представителей Центрального союза работодателей Эстонии, из хронической нехватки рабочих рук сформировался крупнейший тормоз развития эстонских предприятий.

В качестве причин Меару перечислила также высокие цены на электричество и сетевые услуги, а также отсутствие доступности сырья: «В других странах Балтии получается производить аналогичную продукцию дешевле, а потому мы не особо можем конкурировать с ними со своей себестоимостью».

Для того чтобы помочь сокращаемым работникам, Меару связалась с финским концерном лесного дела Metsä Wood , который в этом году отрыл в Пярну мощный завод по производству фанеры из березы и может предложить работу 200 работникам: «Попросила их в срочном порядке помочь нашим работникам найти рабочее место. Конечно, они согласны это организовать, и я думаю, что они получат себе несколько ценных работников».

И на Metsä Wood Postimees подтвердили, что они в курсе сокращений на Greencoal и готовы принять к себе на завод часть работников.

Финский рынок испарился

Экономические показатели Greencoal AS, созданного в 1993 году для оперирования тогда еще существовавшей котельной Viisnurk, в последнее время похвалить нельзя. За три года оборот фирмы сократился в четыре раза, с 6,9 миллиона до 1,7 миллиона евро. Также предприятие в течение нескольких лет оставалось в минусе. Если еще полтора года назад в фирме работали почти 50 работников, то в третьем квартале этого года их оставалось всего 22.

Из экономического отчета за 2016 год выясняется, что тогда почти полностью обвалился финский рынок, который был одним из основных зарубежных рынков. Руководство предприятия написало, что конкуренция уплотняется и цены падают, но в то же время зарплаты и расходы на электричество и сырье лишь растут. Поэтому в 2016 году они прекратили производство угля для гриля и провели реструктуризацию управления. Львиную долю оборота позапрошлого года получили уже от продажи упаковки, которую производили из принятой во вторичное использование бумаги.

По данным Krediidiinfo, у предприятия имеется задолженность по налогам в четверть миллиона евро.