Сборная Эстонии в шаге от дивизиона сильнейших

Эстонский квартет в составе Лийзы Турманн, Эрики Тувике, Хейли Гроссьманн, Керли Лайдсалу и Марие Турманн заовевала путевку в плей-офф в сегодняшней последней встрече группового раунда против Испании. Испанки оказали достойное сопротивление нашей команде, проиграв с минимальным счетом 5:6. Литва, которая обыграла Великобританию, помогла сборной Эстонии забраться на третье место в таблице. Завтра нашим керлингисткам предстоит встреча с командой Турции, на счету которой два поражения от нашей сборной и команды Норвегии с одинаковым счетом 6:7. Встреча со сборной Турции начнется в 8.30 утра в ледовом холле "Тондираба". В случае победы сборная Эстонии завоюет путевку в дивизион А.