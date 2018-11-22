Видео: старая коммуналка после капитального ремонта
22 ноября 2018, 17:27
Портал InMyRoom показывает, какой ремонт московский архитектор сделал в старой коммунальной квартире.
На момент покупки эта квартира была коммунальной. Изначальная планировка была мало чем примечательна: узкий коридор, две изолированных комнаты, маленькая кухня с умывальником, крошечный санузел. Ванной комнаты не было: ванна стояла на кухне, за шторкой.
Архитектор Родион Миронович, новый владелец квартиры, полностью перекроил пространство и в итоге создал уютный интерьер в современном французском стиле.
Смотрите видео!