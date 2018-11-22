Чт, 22.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Видео: старая коммуналка после капитального ремонта

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот с видео YouTube

Портал InMyRoom показывает, какой ремонт московский архитектор сделал в старой коммунальной квартире.

На момент покупки эта квартира была коммунальной. Изначальная планировка была мало чем примечательна: узкий коридор, две изолированных комнаты, маленькая кухня с умывальником, крошечный санузел. Ванной комнаты не было: ванна стояла на кухне, за шторкой. 

Архитектор Родион Миронович, новый владелец квартиры, полностью перекроил пространство и в итоге создал уютный интерьер в современном французском стиле. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ