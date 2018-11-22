Галерея: командующие эстонской и польской армиями признали, что за Россией нужно следить

В ходе начавшегося вчера двухдневного визита Терраса в Польшу, командующий эстонской армией встретился с польским коллегой и заместителем министра обороты Польши Мареком Лапинским.

«Польша – ведущая страна балтийского региона, у которой есть принимаемая во внимание военная мощь. Эстония благодарна за содержательное сотрудничество как при формировании общих позиций в НАТО и Европейском союзе, так и в двусторонней деятельности», - сказал генерал Террас.

По словам генерал-лейтенанта Анджейчака, он высоко ценит служащих в расположенных в Польше международных штабах эстонских офицеров и младших офицеров, а также подтвердил интерес Польши продолжать ежегодное участие в учениях «Весенний шторм», которые, по его словам, предлагают хорошие условия для обучения штабных офицеров, как подразделения.

Командующие армиями Эстонии и Польши единогласно подтвердили, что нынешняя ситуация с безопасностью вызывает обеспокоенность и за деятельностью России нужно следить.

Также была подчеркнута важность роли устрашения от расположенных в странах Балтии ударных групп НАТО, а также необходимость продолжать работу над оборотным планом НАТО. Важное место в этом занимает находящиеся в Польше Северо-Восточный корпус и штабы северо-восточного направления, вклад в которые вносят и Вооруженные силы Эстонии.