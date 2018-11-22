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Мутко должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

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Vitali Mutko

ФОТО: Dmitry Astakhov / Dmitry Astakhov/TASS

Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза.

О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности и в данный момент.

Мутко также принимал участие в организации чемпионата мира—2018, матчи которого прошли минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.

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