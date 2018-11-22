Нарва может успеть в год столетия ЭР переименовать две коммунарские улицы

Вопрос о переименовании этих улиц уже дважды в 2018 году вносился в повестку дня горуправы и горсобрания Нарвы, однако по разным причинам дело не доходило до принятия решения по существу. Президентская канцелярия Керсти Кальюлайд тоже обращала внимание местной власти на неуместность на современных картах имен Альберта-Аугуста Тиймана и Антса Даумана, с оружием в руках боровшихся в том или ином виде против эстонской независимости, пишет «Северное побережье».

Новый проект решения опубликован на городском сайте Нарвы, чтобы до 7 декабря все заинтересованные могли ознакомиться и представить свои возражения или предложения. Вероятно, что горсобрание успеет оформить переименование в нынешнем году столетия Эстонской Республики, что при желании можно считать подарком ей.

Улице Альберта-Аугуста Тиймана предложено вернуть носимое ею до 1974 года имя Солдина. Улицу Антса Даумана, названную так в ее новопостроенном виде в 1983 году, предложено переименовать в Кивилинна. Эти названия в октябре поддержала комиссия Нарвской горуправы по наименованиям.

В качестве правового объяснения дается ссылка на Закон о местных наименованиях, утверждающий, что «наименование места не может быть несовместимым с эстонскими историей и культурой».

Тем же проектом решения предложено переименовать пролегающую по окраине Нарвы Солдино теэ в Суур-Солдина теэ — чтобы не возникало путаницы после возвращения наименования улице Альберта-Аугуста Тиймана.

Впервые еще в 2002 году «Северное побережье» обратило внимание широкой общественности на странную живучесть в Нарве двух имен коммунаров-душегубов, и движение противников такой топонимики воспрянуло было духом, однако депутаты Нарвского горсобрания за минувшие годы так и не решились потревожить историческую память избирателей. Не добавили решимости местным политикам и побывавшие в Нарве в мае 2003 года члены совета по географическим названиям при МВД — они уже тогда советовали переименовать улицы, носящие имена двух большевиков, занимавшихся террором в период 1918-1919 годов.